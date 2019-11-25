Elazığ'da uyuşturucu denetimi

Elazığ'da uyuşturucu denetimlerinde 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada üzerinde 13 uyuşturucu niteliğinde hap, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilen 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki İşlemlerinin ardından şüpneliler serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin yapılan kimlik sorgulamasında uyuşturucu imalı ve ticareti suçundan arındığı tespit edilerek gözaltına alındı.



Ayrıca, kontrol amaçlı durdurulan bir otomobilin gasp edildiğinin belirlenmesi üzerine araç sürücüsü H.E gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.