Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 zanlının bulunduğu otomobili teknik ve fiziki takibin ardından durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, çantaya gizlenmiş 572 gram esrar, 21 uyuşturucu hap ve bir gram metamfetamin ele geçirdi.
Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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