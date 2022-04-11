Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

11.04.2022 14:59
Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde bulunan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 zanlının bulunduğu otomobili teknik ve fiziki takibin ardından durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, çantaya gizlenmiş 572 gram esrar, 21 uyuşturucu hap ve bir gram metamfetamin ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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