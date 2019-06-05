Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan genç öldü
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Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan genç öldü

1 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan genç yaşamını yitirdi.

Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan genç öldü, System.String[]
Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan genç yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, merkeze bağlı Aydıncık köyü yakınlarında Keban Baraj Gölü kıyısına gezmeye giden Ahmet G, 3 arkadaşıyla birlikte uyuşturucu hap aldı.
Bir süre sonra Ahmet G'nin rahatsızlanması üzerine arkadaşları cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölüm olayıyla ilgili 3 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:05 Kaynak: AA
Aydıncık, Elazığ, Güncel
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