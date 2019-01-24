Elazığ'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
14 dakika önce
Elazığ'da çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.
Elazığ
'da çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü tespit edilen şüpheli K.D tespit edildi.Şüpheli kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalanırken üzerinde ve evinde yapılan aramada 68 adet extacy hap ve esrar ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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