Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele

6 saat önce

Elazığ'da güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı, 2 kilo 520 gram toz,reçine ve kubar esrar ele geçirdi.

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele, System.String[]

Elazığ'da güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheliyi yakaladı, 2 kilo 520 gram toz,reçine ve kubar esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında şüpehil M.T.S'nin Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler şahsı Elazığ girişinde takibe alıp operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalandı, araçta yapılan aramada ise 2 kilo 400 gram kubar, 110 gram toz, 10 gram reçine olmak üzere toplam 2 kilo 520 gram esrar ele geçirdi.


Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan şüpheli, PKK/KCK üyesi çıktı! Gözaltına alındı
Elazığ Sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ'daki deprem felaketinden sonra felçli vatandaş yürümeye başladı Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 17:08:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]