Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı
26.03.2021 09:24
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler U.A.(28) ve Z.Y.'nin (28) uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, üst aramasında kıyafetlerine gizlenmiş 125 gram toz esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. - ELAZIĞ
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