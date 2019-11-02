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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

7 saat önce

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 14 şahsa ise kullanmaktan işlem yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama, System.String[]

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 14 şahsa ise kullanmaktan işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptı. Polis çalışmasında


uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.A. ve A.K'yı 3 ay takip ederek operasyon düzenledi. Operasyonda satıcı 2 şüpheli ve kullanıcı 9 şahıs yakalandı.9 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, satış yapan 2 şüpheli emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi . Şüpheliler S.A. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasına devam eden polis,kent genelinde 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 şahsa da uyuşturucu madde ticaretinden işlem yaptı.Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Şüphelilerden bir miktar esrar ele geçirildiği belirtildi. - ELAZIĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:40 Kaynak: İHA
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