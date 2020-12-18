Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

18.12.2020 13:53
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama, System.String[]

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı şok uygulamalarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı şok uygulamalarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şok uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak ceza evinde gönderildi. Yapılan uygulamalarda yaklaşık 1 kilogram esrar ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi.

Öteyandan uyuşturucu kullandığı belirlenen 55 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama - Son Dakika


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