Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele, 51 şahsa işlem yapıldı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele, 51 şahsa işlem yapıldı

Elazığ polisinin son bir hafta içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 6'sı uyuşturucu madde ticareti yapmaktan toplam 51 şahsa işlem yapıldı.

Elazığ polisinin son bir hafta içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 6'sı uyuşturucu madde ticareti yapmaktan toplam 51 şahsa işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda araçta zulalanan uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı bir haftalık çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 6, kullanana ise 45 kişi yakalandı.


Yakalanan şüphelilerden ve araçlarından ise 1,5 kilogram kubar esrar, 217 gram toz esrar, bir miktar metamfetamin, kokain, eroin ile uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirildiği öğrenildi.


Yakalanan 51 kişiye gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele, 51 şahsa işlem yapıldı - Son Dakika
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