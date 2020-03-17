Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 6 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 6 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 6 şüpheliye işlem yapıldı

6 saat önce

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada bir miktar esrar ve metamfetaminle yakalanan 6 şüpheliye işlem yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 6 şüpheliye işlem yapıldı, System.String[]

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada bir miktar esrar ve metamfetaminle yakalanan 6 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerin birinden ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu kullandıkları belirlenen 6 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 14 gram toz, 38 gram kubar esrar ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin birinin üzerinden ise ruhsatsız tabanca bulundu.


Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
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