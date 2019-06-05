Elazığ'da uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti
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Elazığ'da uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti ELAZIĞ - Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti ELAZIĞ - Elazığ'da uyuşturucu hap kullanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte merkeze bağlı Aydıncık
köyü mevki Keban
Baraj Gölü kıyısına gezmeye giden A.G. (19), arkadaşıyla birlikte uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gencin rahatsızlanması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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