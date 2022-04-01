Elazığ'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

01.04.2022 14:30
Elazığ'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ'da son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Elazığ'da son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde son bir hafta içerisinde uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 22 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlem yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sırasında ise 103 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 5 gram toz esrar, 2 adet sentetik ecza ele geçirildiği kaydedildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama
Elazığ'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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