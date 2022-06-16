Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı

16.06.2022 11:47

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yaparken polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yaparken polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, F.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise satışa hazır 20 parça halinde toplam 11,28 gram toz esrar maddesi ve satışa hazır 1 parça halinde toplam 1,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu madde satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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