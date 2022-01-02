Elazığ'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.