Elazığ'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler 1 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan kontrollerde fişekler halinde 8 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Öte yandan, uygulamalar sırasında uyuşturucu kullandıkları belirlenen 27 kişi kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan üst aramalarında 62 gram toz, 22 gram metamfetamin, 455 gram esrar ile bir miktar kokain ele geçirildi.