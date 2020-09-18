Elazığ'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda takibe alınan bir ikametten uyuşturucu temin ettiği belirlenen 1 kişinin yapılan üst aramasında 7 gram eroin bulunması üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, 30 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, iki hassas terazi ele geçirdi, ikamette bulunan Ö.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ayrıca, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen A.C.Ç. bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada fişekler halinde 139 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Öte yandan, uygulamalar sırasında uyuşturucu kullandıkları belirlenen 20 kişi kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan üst aramalarında ise içime hazır paketler halinde 127 gram esrar ele geçirildi.