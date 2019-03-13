Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da polis tarafından yapılan 2 farklı çalışmada 1 kilo 247 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Elazığ'da polis tarafından yapılan 2 farklı çalışmada 1 kilo 247 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise bugün adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Motorize Yunus Ekipleri şüpheli bir kamyoneti tespit ederek durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 580 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise bir ev tespit etti. Uyuşturucu satılan eve operasyon düzenleyen polis, 126 gram satışa hazır 76 fişek esrar, açık bir poşet içerisinde 540 gram kubar esrar, 15 adet exstacy hap, fişeklenmiş 1 gram toz esrar, 1 adet dijital terazi ve paketleme malzemeleri ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli A.T'yi de yakalayan polis emniyette ifadesinin almasının ardından adliyeye sevk etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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