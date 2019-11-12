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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama

7 saat önce

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama, System.String[]

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin ilk çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı 4 şüpheli belirlendi. Şüpheliler Elazığ ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerden 78 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasına devam eden polis, Elazığ merkezde uyuşturucu satışı yapan 1 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheli gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 10 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldığı bildirildi.Yakalanan şahıslardan ise 100 gram kubar esrar, 52 gram toz esrar ve 1 beste metamfetamin maddesi ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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