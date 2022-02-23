Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

23.02.2022 13:45

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltıELAZIĞ Elazığ'da polis ekiplerin yaptığı çalışmada toplamda 4 kilo 607 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

ELAZIĞ Elazığ'da polis ekiplerin yaptığı çalışmada toplamda 4 kilo 607 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında Bingöl yolu polis uygulama noktasında şüpheli görülen bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 4 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ile 507 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.E.S. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

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Uyuşturucu, Elazığ, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı - Son Dakika
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