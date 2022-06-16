Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü yaya ve devriye ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma çerçevesinde ekipler, il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.F.A.'nın üst aramasını yaptı. Yapılan aramada üzerinde 7 parça halinde 7.28 gram metamfetamin maddesi ve daha sonra yapılan detaylı arama da ise 1 parça halinde 0.42 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.