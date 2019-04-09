Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde belirli adresler tespit edilerek bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, satışa hazır fişekler halinde 25,70 gram esrar, 5,31 gram metamfetamin, 4 adet matemfetamin içiminde kullanılan cam tüp, 24 gram toz esrar, 77 gram eroin ve 2 adet sentetik madde ele geçirdi.



Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ

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