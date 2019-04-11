Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

47 dakika önce

Elazığ polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Elazığ polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Polis, çalışmasında Elazığ ve Van'da tespit ettiği adreslere önceki gün eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 206 gram metamfetamin, 5 adet metamfetamin içiminde kullanılan cam tüp, 10 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet sentetik hap, 24 gram toz esrar maddesi, 77 gram gelen eroin maddesi, 292 gram limon tuzu ile karıştırılmış metamfetamin maddesi, 26 gram esrar, 8 adet ecstasy hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk sırasında kıyafetleri ve kolları ile yüzlerini gizlemeye çalıştı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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