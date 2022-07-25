Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

25.07.2022 12:52
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Baskil ilçesinde araziye ekili 50 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Baskil ilçesinde araziye ekili 50 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, kenevir tarlasını sulayan bir şüpheli yakalandı.

Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edilirken, bölgedeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek bulundu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı Orman arazisinde kenevir yetiştirirken yakalandı Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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