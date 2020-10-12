Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

12.10.2020 10:53
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Elazığ'da 620 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 620 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen S.Ş'yi takibe aldı.

Aracıyla seyir halindeki S.Ş'yi jandarma kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 620 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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