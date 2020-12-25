Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Otomobili ile kent merkezinden hareket eden Y.D'yi takip eden ekipler, ilçe girişinde durdurdukları araçta yapılmış gizli bölmede 315 gram toz esrar buldu.

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