Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan araştırmalar sonucunda iki şüphelinin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce kenevir ekiminin yapıldığı yerler tespit edilerek operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 41 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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