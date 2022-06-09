Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

09.06.2022 14:17
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 41 kök kenevir ele geçirilirken, iki şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 41 kök kenevir ele geçirilirken, iki şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde başlatılan araştırmalar sonucunda iki şüphelinin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce kenevir ekiminin yapıldığı yerler tespit edilerek operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 41 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

YORUMLAR
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Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı Rize'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı Jandarmadan uyuşturucu baskını Jandarmadan uyuşturucu baskını
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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