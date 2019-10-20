Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis, bir aracın motor kısmında zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis, bir aracın motor kısmında zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, Elazığ - Bingöl yolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde şüpheli bir araç belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada motor kısmına zulalanmış halde 139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki şüpheliler M. A (40) ve M.A.G'yı (45) gözaltına alındı.


Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ

Kovancılar, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine şoke eden mesaj: İntikam yeni başladı
Beşiktaş'ta genç kıza taciz iddiası! Taciz anları kameraya yansıdı Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı! Geceyi arkadaşlarıyla geçiren genç, odada ölü bulundu: 5 kişi gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 13:02:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]