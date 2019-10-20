Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis, bir aracın motor kısmında zulalanmış halde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, Elazığ - Bingöl yolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde şüpheli bir araç belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada motor kısmına zulalanmış halde 139 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki şüpheliler M. A (40) ve M.A.G'yı (45) gözaltına alındı.



Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ