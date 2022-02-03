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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

03.02.2022 20:33

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını sürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 24. 63 gram eroin maddesi bulunurken, araç içerisindeki İ.Ş.ve F.N.Ş. gözaltına alındı. Konu ile ilgili olarak şahısların ikametinde yapılan aramada ise 1 parça halinde 5.07 gram metanfetamin maddesi, 1 parça halinde 4.54 gram eroin maddesi, 20 adet suboxone isimli sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi elle geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Uyuşturucu Operasyonu, Gözaltı, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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