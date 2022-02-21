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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

21.02.2022 09:39
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 680 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 680 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, 2 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Tespit edilen şüpheliler, takip edilerek yol kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada şüphelilerin çantasında 680 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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