Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu : 2 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu : 2 Tutuklama

28 dakika önce

Elazığ'da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu : 2 Tutuklama, System.String[]
Elazığ'da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Polis çalışmasında şüpheli S.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ederek adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli S.K. yakalanırken, evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette paketlenmiş 10 fişek halinde 43,5 gram ile açık vaziyette 84,22 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasını sürdüren polis ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde şüpheli R.A'yı tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 314 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 zanlı ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:45 Kaynak: İHA

Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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