Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

1 saat önce

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]
Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 7 şüpheli belirlenerek düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri, araçları ve üstlerinde yapılan aramada sıtaşa hazır 15 paket esrar ile 9 paket metamfetamin ve 12 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:56 Kaynak: İHA
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