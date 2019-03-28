Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
36 dakika önce
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıELAZIĞ - Elazığ polisi tarafından şüpheli bir araca düzenlenen operasyonda 1 kilo 415 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
ELAZIĞ - Elazığ polisi tarafından şüpheli bir araca düzenlenen operasyonda 1 kilo 415 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, il merkezinde şüpheli bir aracı tespit ederek operasyon yaptı. Durdurulan araçta arama yapan polis, bagaj kısmına zulalanmış iki ayrı paket içerisinde toplam 1 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç
içerisinde bulunan K.E., A.B. ve F.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli F.G.' nin üst aramasında da 75 gram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:10 Kaynak: İHA
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