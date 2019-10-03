Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

31 dakika önce

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 151 bin lira olan 502 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 151 bin lira olan 502 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Elazığ- Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Kuyulu köyünde oturan bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan jandarma ekibi belirlenen adreste yaptığı aramada piyasa değeri 76 bin lira olan 252 gram metamfetamin ele geçirerek, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca devam eden operasyonlar kapsamında Van'dan Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatının yapıldığını belirleyen ekipler, Van'dan geldiği tespit edilen aracı yol kontrol uygulamasında durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 75 bin lira olan 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 58. son bölüm izle
Sahte içki operasyonu Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:16:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]