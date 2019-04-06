Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
22 dakika önce
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıELAZIĞ - Elazığ polisinin şüphelenip bir araca düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alında, 168 gram toz esrar ele geçirildi.
Elazığ
'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
ELAZIĞ - Elazığ polisinin şüphelenip bir araca düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alında, 168 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde belirlenen şüpheli bir araca operasyon yapıldı. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada paketler içinde 168 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyete götürülüp ifadeleri alınan şüphelilerden E.Ç. uyuşturucu ticareti yapmaktan, diğer 3 şüpheli ise kullanmaktan adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:57 Kaynak: İHA
Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı