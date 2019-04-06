Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

22 dakika önce

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıELAZIĞ - Elazığ polisinin şüphelenip bir araca düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alında, 168 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ELAZIĞ - Elazığ polisinin şüphelenip bir araca düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alında, 168 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde belirlenen şüpheli bir araca operasyon yapıldı. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada paketler içinde 168 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyete götürülüp ifadeleri alınan şüphelilerden E.Ç. uyuşturucu ticareti yapmaktan, diğer 3 şüpheli ise kullanmaktan adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:57 Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel
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