Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Elazığ polisinin şüphelenip bir araçta yaptığı aramada esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Elazığ polisinin şüphelenip bir araçta yaptığı aramada esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Karakoçan İlçe Emniyet ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında polis şüpheli bir aracı belirleyerek durdurdu. Yapılan aramada, araç içerisinde ve şüpheli şahısların üzerinde 4 parça halinde 5,7 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler B.Y., E.O., Z.Y. ve Y.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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