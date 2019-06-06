Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
48 dakika önce
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:21 Kaynak: AA
'ın Karakoçan
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 5,7 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan B.Y, E.O, Z.Y. ve Y.B gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü
Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü
Ordu Valiliğinden "Ekrem İmamoğlu VIP salonuna alınmadı" iddiasına yanıt
Shakira, 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı