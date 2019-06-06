Son Dakika Haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

48 dakika önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 5,7 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan B.Y, E.O, Z.Y. ve Y.B gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Karakoçan, Elazığ, Güncel
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