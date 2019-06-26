Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıELAZIĞ - Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı, satışa hazır 1 kilogram da esrar ele geçirildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:27 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
ELAZIĞ - Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı, satışa hazır 1 kilogram da esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin kent merkezinde yaptığı çalışmada 4 şüphelinin sokak satıcıları ile il genelinde uyuşturucu madde dağıtımı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine kimlikleri belirlenen Ü.K., C.Ş., Ö.F.B., ve M.M. uyuşturucu satışı yapılan eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
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