Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, Palu- Arıcak yolunda belirlenen bir araca operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kilogram da esrar ele geçirildi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı 4 şahıs daha tespit etti. Bu şahıslar da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Kovancılar, Elazığ, 3. Sayfa
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