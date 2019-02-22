Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
1 saat önce
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Elazığ
'ın Kovancılar
ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, il ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, Palu- Arıcak
yolunda belirlenen bir araca operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kilogram da esrar ele geçirildi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı 4 şahıs daha tespit etti. Bu şahıslar da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:19 Kaynak: İHA
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