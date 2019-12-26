Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

6 saat önce

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama, System.String[]

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çok sayıda adres belirlenerek dün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyon 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada koltukların alt kısımlarına zulalanmış piyasaya sürülmek üzere 59'u fişeklenmiş toplam yarım kilo kubar esrar, 74'ü fişeklenmiş halde 57 gram toz esrar, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu haplar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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