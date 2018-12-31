Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu
4 dakika önce
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Kent merkezinde durdurulan bir otomobilde bulunan A.H. ve K.A. yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında 224 uyuşturucu hap ile 35 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden K.A'nın başkasına ait kimlik kartını kullandığı ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:58 Kaynak: AA
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