Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Elazığ- Bingöl kara yolunda şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Araçtakilerden birinin elindeki poşetle yaya, diğerinin ise araçla kaçmaya çalışması üzerine ekipler şüphelileri takibe aldı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin elindeki poşette 3 kilogram kubar esrar, evlerinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:40 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon Çatı Katında Uyuşturucu İçin Özel Düzenek Kurmuş

Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:40:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]