Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanımı, sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekiplerce bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Aynı dosya kapsamında daha önce de 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:27 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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