Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.





Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanımı, sevkıyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.



Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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