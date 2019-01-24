Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu
39 dakika önce
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu kullanımı, sevkiyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma sonucu K.D'nin uyuşturucu satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
K.D'nin evinde ve üst aramasında 68 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:01 Kaynak: AA
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