Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu
48 dakika önce
Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Elazığ
'ın Palu
ilçesinde 4 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 4 kilogram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:17 Kaynak: AA
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