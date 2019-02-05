Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

48 dakika önce

Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 4 kilogram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:17 Kaynak: AA

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