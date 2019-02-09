Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik il genelinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında bir otomobilde arama yapıldı. Otomobilde bulunan V.Ö, N.A. ve M.B'nin yapılan üst aramalarında 150 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Ö. ile N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:07 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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