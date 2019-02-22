Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.





İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.





Çalışma kapsamında Palu-Arıcak kara yolunda durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, 12 kilogram esrar ele geçirdi.





Gözaltına alınan araçtaki 3 şüphelinin ifadesi doğrultusunda 4 kişi daha yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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