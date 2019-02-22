Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.


Çalışma kapsamında Palu-Arıcak kara yolunda durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, 12 kilogram esrar ele geçirdi.


Gözaltına alınan araçtaki 3 şüphelinin ifadesi doğrultusunda 4 kişi daha yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:08 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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