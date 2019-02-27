Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik kent merkezinde uygulama yaptı.
Uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, bagaj içerisine gizlenmiş 4 paket halinde toplam 7 kilo 710 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili otomobilde bulunan A.D. ve F.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin Genel Bilgi Taramasını (GBT), kontrol eden ekipler, A.D'nin ikisi uyuşturucu madde ticareti, biri yağma suçundan 3 ayrı suçtan arandığını tespit etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.