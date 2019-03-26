Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında, kent merkezinde birbiri ile bağlantılı kişilerin bulunduğu iki otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 18 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili araç sürücüleri M.K. ve İ.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:25 Kaynak: AA
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