Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, iki paket içerisinde 1 kilo 340 gram esrar ele geçirdi.


Araçta bulunan K.E, A.B. ve F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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